Les Algériens aiment la blonde ukrainienne

ls l'aiment moussante et fraîche et quand elle vient d'Ukraine, ils en raffolent.

Les Algériens sont friands de la bière blonde ukrainienne. Selon des chiffres révélés pas le site ukrainien UBR, l'Algérie est le troisième plus gros importateur de bière ukrainienne après la Biélorussie et la Moldavie. Et le marché algérien est en pleine expansion à en croire le même site, «l'Ukraine a exporté 18 millions de litres de bière vers l'Algérie en 2017, soit 17,7% du total de ses exportations au cours de l'année dernière». L'Algérie occupe de ce fait, la 3e place des importateurs de bière ukrainienne en 2017 après la Biélorussie et la Moldavie. Ces derniers ont diminué leurs importations de 8 millions de litres par rapport à l'année 2016, rapporte la même source.

Les exportations vers l'Algérie risquent de connaître la même baisse dans les années à venir, puisque le gouvernement a instauré une batterie de mesures pour diminuer la facture des importations.