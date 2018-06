Revoilà les béliers!

Les Algérois ont été agréablement surpris durant cette fête de l'Aïd El Fitr. Les béliers avec lesquels, ils ont l'habitude de se prendre en photo à l'approche de Aïd El Kebir ont fait leur apparition à cette occasion. Menés par leur propriétaires, ces derniers ont été exposés à plusieurs endroits de la capitale et particulièrement au niveau de la rue Didouche-Mourad. Voulant procurer du bonheur aux familles et aux enfants, les propriétaires ont tous permis à ces derniers de se prendre en photos gratuitement. Les béliers impeccablement rasés et ornés de henné sont achetés pour être égorgés à l'occasion du retour des fidèles qui sont partis pour accomplir la Omra, a-t-on appris.