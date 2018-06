AVEC UNE MOYENNE DE 0,75 Un nombre record de penalties par match

Est-ce l'influence de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR)? Six penalties ont été sifflés en huit rencontres depuis le début de la Coupe du monde 2018, pour une moyenne de 0,75 penalty par match, plus que lors de n'importe quelle autre édition depuis 1966. Avec cinq penalties accordés samedi, cette journée du 16 juin est également la plus prolifique en la matière depuis le 24 juin 1998, lorsque six penalties avaient été sifflés. Depuis le début du Mondial russe, deux «coups de pied de réparation» ont été accordés après recours à la VAR: celui du Pérou, raté par Christian Cueva à la suite d'une faute de Poulsen sur ce dernier, et celui de la France, réussi par Antoine Griezmann, qui avait été déséquilibré par Risdon.