L'eau des puits sera payante

L'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (Agire) entamera prochainement une opération de pose de compteurs d'eau au profit des propriétaires de puits et forages domestiques à partir de Médéa, choisie comme région pilote, a annoncé le directeur local de l'Algérienne des eaux (ADE). L'Agire procèdera, au terme d'une convention cadre signée récemment avec la direction générale de l'ADE, à l'installation de compteurs pour les particuliers disposant de puits ou de forages en vue de les intégrer dans le système comptable de l'agence. La wilaya de Médéa a été choisie, à cet effet, comme région pilote de cette opération qui devrait être généralisée, plus tard, à l'ensemble du pays. La consommation d'eau potable, puisée à partir de puits ou de forages particuliers et qui échappaient auparavant à toute redevance, sera comptabilisée au même titre que celle consommée par les ménages, sauf que les redevances perçues seront versées directement dans les comptes de l'Agire.