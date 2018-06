Les "loueurs" de parasols font une première victime

Un père de famille s'est fait agresser à l'arme blanche au niveau de la plage de Coralès, située dans la commune de Bousfer, dans la wilaya d'Oran, pour avoir «osé» installer son propre parasol, rapporte le site d'information Algérie-Focus. Accompagné de son épouse et de ses enfants, ce dernier s'est installé dans un coin paisible de la plage, avant qu'un jeune, d'un ton menaçant, ne lui demande de remballer son équipement et de louer une table et un parasol à 1200 DA, note la même source. Refusant de se plier au diktat des voyous, le père de famille s'est vu asséner plusieurs coups de couteau, avant de tomber par terre. La victime a survécu, mais les coups assénés ont causé de sérieux dégâts. La police a déclenché une enquête afin de mettre la main sur l'agresseur.