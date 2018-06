Les Chinois inventent une nouvelle thérapie contre le cancer

Le premier équipement chinois de thérapie de capture de neutrons par le bore (Bnct) basé sur un accélérateur devrait être mis en service pour la radiothérapie du cancer en 2019, ont annoncé ses développeurs. L'équipement a été développé conjointement par l'université d'aéronautique et d'astronautique de Nanjing et plusieurs sociétés. Il est actuellement en phase d'essai. La Bnct est une radiothérapie du cancer ciblée dans laquelle les faisceaux de neutrons détruisent uniquement la tumeur porteuse de composé de bore sans porter atteinte au tissu normal voisin. Elle est moins traumatique que les traitements actuels et a moins d'effets secondaires. «Le plus grand défi au cours du développement et de l'application de la Bnct est la source de neutrons», a expliqué Liu Yuanhao, professeur de sciences nucléaires et d'ingénierie de l'université.