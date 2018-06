Les déchets seront vendus au plus offrant

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, a indiqué que les produits recyclables triés des déchets seront vendus au plus offrant. Elle a précisé que l'Algérie a la capacité de tri de 13 millions de tonnes de déchets par an et que le tri et la valorisation de 6 millions de tonnes de déchets cette année et pour une durée de cinq ans, vont permettre de réaliser une opération de fabrication et de valorisation des déchets d'une valeur de 2 milliards de dollars. La ministre a fait savoir que l'Etat algérien a investi, durant les 15 dernières années, une valeur de 2 milliards de dollars dans des infrastructures du secteur de l'environnement et des énergies renouvelables qu'on peut récupérer grâce à la valorisation des déchets pendant cinq années seulement. La ministre a aussi indiqué que son département ministériel vise à fabriquer les déchets à travers la promotion des métiers verts, à accompagner des projets d'investissement dans les domaines de l'énergie nouvelle et à valoriser et recycler les déchets de différents types.