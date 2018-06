100% de réussite pour les Cadets de la Nation au BEM

Suite à l'annonce des résultats des épreuves du brevet d'enseignement moyen, pour la session mai 2018, les 343 lauréats des Ecoles des Cadets de la Nation de Béchar, Laghouat, Batna et Béjaïa ont enregistré d'excellents résultats avec un taux de réussite de 100% et une moyenne générale de (15,29/20), selon le ministère de la Défense nationale. Trois cadets ont obtenu leur brevet d'enseignement moyen avec mention «Excellent», 118 l'ont obtenu avec mention «très bien» et 160 ont eu la mention «bien», tandis que le reste des cadets a obtenu la mention «assez-bien». A cette occasion, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a présenté ses félicitations et sa considération à tous les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats honorables.