L'application numérique "Guide d'Alger" lancée

Une application numérique appelée «Guide d'Alger», rentrant dans le cadre de la promotion du tourisme dans la capitale, sera lancée au courant de cette semaine, à l'occasion de la tenue du Sommet international des «Smart cities» (villes intelligentes), prévu les 27 et 28 juin, a annoncé la responsable des investissements des projets «Alger smart-ville et start-up», Fatiha Slimani. «Cette application numérique, première du genre dans la capitale, va permettre aux touristes et aux visiteurs locaux d'avoir des informations en temps réel et de localiser tous les lieux que renferme la capitale, y compris les hôtels, les restaurants, les jardins, les musées et même les différentes ruelles d'Alger», a précisé Fatiha Slimani, lors d'une rencontre avec les représentants des secteurs participant à la préparation du sommet, dont des universités à vocation technologique.