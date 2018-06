Le Barrage vert était une bonne idée

L'Algérie compte relancer le Barrage vert avec des mécanismes scientifiques et techniques précis à même de garantir davantage de protection des régions du Nord et la lutte contre l'avancée des sables. Le danger croissant de la désertification impose de réfléchir à des mécanismes scientifiques et d'autres techniques en vue de relancer le Barrage vert, qui est à même de garantir davantage de protection dans le cadre de la lutte contre ce phénomène naturel, note une étude réalisée par des spécialistes. De fait, cette réalisation qui a été initiée, il y a plus de 40 ans est visiblement, plus que jamais, d'actualité.