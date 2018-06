Les smartphones Condor débarquent sur Amazon

Les smartphones Condor sont sur Amazon. Les téléphones portables du groupe algérien sont désormais disponibles en précommande sur la plate-forme de distribution américaine. Et ce, en attendant le lancement officiel de son smartphone l'Allume M3 en France le 27 juin prochain lors d'une cérémonie au palais de Chaillot à Paris. La livraison de ce téléphone commencera le 1er juillet prochain sur le marché français. Sur Amazon, la marque algérienne propose plusieurs modèles de smartphones. L'Allure M1, le Plume L1 à 16 GO de mémoire et le L2 à 32 GO. La gamme de smartphone Griffe de Condor est également disponible sur le site, avec le modèle T1, le T3 et le T4. En plus des smartphones Condor, il est possible de trouver sur Amazon des coques et accessoires destinés aux téléphones de la marque algérienne qui sont commercialisés en ligne par «un partenaire de Condor», a appris TSA auprès du président du conseil d'administration de Condor Group, Abderrahmane Benhamdine.