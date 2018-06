Xavier Driencourt à la librairie du Tiers Monde

Le samedi 23 juin à 14h, Xavier Driencourt, dédicacera le livre «Quatre nuances de France, quatre passions d'Algérie» à la Librairie du Tiers Monde. Ce livre est le fruit de la rencontre improbable et chaleureuse de quatre hommes aux parcours singuliers. Il est original car il fait dialoguer quatre voix qui n'ont pas l'habitude de se parler: un diplomate, le journaliste de renom Rachid Arhab, Karim Bouhassoun, jeune Franco-Algérien originaire des banlieues françaises et Nacer Safer, ex-sans-papiers algérien en France. Réunis à l'initiative de Xavier Driencourt, ces quatre hommes expriment leur vision personnelle de la France et de l'Algérie et soulèvent des questions cruciales, telles que celles du vivre ensemble républicain et de l'apport des Français venus d´ailleurs.