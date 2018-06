Au Japon, plus de vieillards que d'enfants

On savait que le Japon était un pays vieillissant, mais la nouvelle a de quoi inquiéter: une nouvelle étape a été franchie, avec les plus de 75 ans qui dépassent pour la première fois celui des enfants, selon une enquête du ministère des Affaires intérieures. La population globale, y compris les étrangers séjournant au Japon, a atteint un peu plus de 127 millions de personnes, en baisse d'environ 960.000 par rapport au chiffre de 2010. C'est la première baisse globale depuis le début de cette enquête. Les Japonais, déjà en baisse dans le recensement de 2010, sont désormais environ 124 millions. Les personnes âgées de 75 ans totalisent 16,12 millions de personnes, près d'un huitième de la population. Les enfants âgés de 14 ans ou moins sont, eux, 15,88 millions. Le nombre de naissances n'a pas suffi à compenser celui des décès.