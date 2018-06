Le site historique "grotte de Frachih" inscrit dans le patrimoine

Le site historique «grotte de Frachih» a été inscrit dans l'inventaire des biens culturels de la wilaya de Mostaganem. Retenu pour classement, ce site a été le théâtre du massacre d'un millier de personnes de la tribu de Ouled Riah, entre le 18 et le 20 juin 1845. Cette grotte remontant à des millions d'années, située dans la région de Frachih dans les monts du Dahra, à l'est de Mostaganem, se trouve dans un mauvais état à cause des facteurs naturels et humains, la proximité de l'oued Zrifa et l'humidité provoquant des fissures dans ses parois ainsi que la chute inexorable des roches. Le classement de la grotte en tant que site historique, en mémoire des «enfumages du Dahra», va permettre sa réhabilitation et la conservation des effets et des ossements des nombreuses victimes du massacre commis par le colonisateur français, qui se livrait alors à un véritable génocide...