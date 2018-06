La circonférence de la Terre mesurée à Constantine

Une expérience de mesure de la circonférence de la Terre a été menée à l'occasion du solstice du 21 juin en présence d'enfants, de clubs d'astronomie et scouts, présents jeudi à la Maison de la culture Malek Haddad de Constantine. Organisée par l'association Sirius d'astronomie, l'initiative a reproduit l'expérience de l'helléniste Eratosthène qui fut le premier à avoir mesuré la circonférence de la Terre il y a près de 2 200 ans à partir de relevés effectués à Louxor et Assouan en Egypte. La valeur donnée par l'expérience avoisinait de 40 000 km, soit presque la même que celle trouvée par ce savant grec qui fut le 3ème secrétaire de l'antique bibliothèque d'Alexandrie. Le résultat obtenu a été comparé à des mesures effectuées parallèlement par d'autres clubs d'astronomie à Ghardaïa, Alger, Médéa et Blida ainsi qu'en Tunisie, Irak, Bahreïn, Egypte et en France, a-t-on observé. Durant le solstice d'été, le Soleil est à la verticale des tropiques ce qui permet de réaliser avec succès l'expérience de mesure de la circonférence de la Terre, a expliqué à l'APS le professeur Djamel Mimouni, président de l'association Sirius.