Quand campus Stratinov innove

Une école supérieure agréée par l'Etat et délivrant des diplômes reconnus par l'Etat français, a eu la bonne idée d'ouvrir en son sein le Club des patrons. Animé et encadré par de véritables patrons en activité, ce club apporte l'expertise et l'expérience de ses membres aux nombreux étudiants de campus Stratinov. De fait, cette école supérieure, versée dans la formation de jeunes managers algériens, apporte pour ainsi dire, un très sérieux complément à la formation théorique des étudiants, mais également une plus-value, que peu d'instituts de même profil peuvent se targuer d'offrir à leurs apprenants. Avec son club des entrepreneurs, Campus Stratinov élève la barre de quelques crans. Espérons qu'il fera beaucoup d'émules parmi ses concurrents directs.