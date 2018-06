Un Salon national mère et enfant à Boumerdès

La 3ème édition du Salon national dédié à la mère et à l'enfant se tiendra du 25 juin au 1er juillet à Boumerdès sous le slogan: «Espoir», a annoncé jeudi le directeur de la Maison de la culture Rachid Mimouni. Cette nouvelle édition, parrainée par le wali de Boumerdès et organisée par la Maison de la culture en collaboration avec la direction de la culture et l'entreprise de communication privée Sunflower, verra la participation d'une vingtaine d'exposants, entre entreprises nationales, écoles, jardins d'enfants et maisons d'édition spécialisées dans le livre d'enfant, a indiqué Benzef Abdelmadjid. L'animation de cet événement culturel, inscrit au titre des activités majeures de la Maison de la culture de Boumerdès, sera assurée par des associations et organismes dédiés à la promotion de la mère et de l'enfance, outre les services de la Protection civile et de la Sûreté nationale, a-t-il ajouté. De nombreuses activités éducatives, didactiques, récréatives et ludiques sont portées au programme de cette 3ème édition, a souligné le responsable.