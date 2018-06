Une Fondation algéro-US met la science à sa vraie place

La Fondation algéro-américaine pour la culture, l'éducation, la science et la technologie (AAF-Cest) organise, en collaboration avec l'ambassade d'Algérie à Washington et son consulat général à New York, du 8 au 19 juillet à Alger et à Batna l'université d'été 2018, indique jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette université d'été s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République visant le renforcement des liens de la communauté nationale à l'étranger avec la nation, ainsi que la mobilisation de sa contribution au développement de son pays d'origine. Les objectifs visés par cette rencontre sont le partage d'expériences et de connaissances acquises à l'étranger avec la communauté scientifique en Algérie, l'établissement et le renforcement des liens entre les étudiants en Algérie et les compétences nationales à l'étranger et la création d'un réseau regroupant les scientifiques algériens au pays et à l'étranger.