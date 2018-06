La "Maison de jeunes itinérante"à la rencontre des estivants oranais

Une caravane intitulée «Maison de jeunes itinérante» sillonnera, à compter du 9 juillet prochain, les plages de la wilaya d'Oran. Initiée par la direction de wilaya de la jeunesse et des sports et l'Office des jeunes (Odej) d'Oran, cette caravane effectuera des haltes au niveau des plages des Andalouses, de Aïn El Turck, de cap Blanc et de Mersa Hadjadj. Cette initiative, qui se poursuivra jusqu'au 27 juillet prochain, permettra aux différentes maisons de jeunes de la wilaya de faire connaître leurs activités dans les différents domaines culturel, artistique, récréatif et sportif. La caravane «Maison de jeunes itinérante» constituera une opportunité aux estivants de découvrir les espaces que leur offrent ces établissements et structures pour développer leurs talents et s'adonner à une activité enrichissante dans diverses spécialités comme le dessin, le théâtre, la lecture, les activités scientifiques et autres.