La nouvelle Seat Leon assemblée bientôt à l'usine de Relizane

Le groupe Volkswagen, qui a confié à Seat la responsabilité des marchés de l'Afrique du Nord, après le nouveau découpage des marchés mondiaux, confirme l'assemblage prochainement de la Seat Leon en Algérie.

Dans son communiqué, le groupe Volkswagen rappelle qu'en partenariat avec Sovac, importateur du Groupe en Algérie, ils ont inauguré une usine d'assemblage multi-marques en juillet 2017. Celle-ci, située dans la ville de Relizane, à 280 kilomètres au sud-ouest d'Alger, est confiée à Seat pour mener à bien ce projet depuis ses débuts, et ses responsabilités s'étendent désormais à toute la région.

Inaugurée en juillet 2017, l'usine assure depuis l'assemblage des modèles Volkswagen Golf, Polo et Caddy, Skoda Octavia et Seat Ibiza et Arona.