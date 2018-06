Les "filets" tueurs...

Deux dauphins ainsi qu'un grand nombre de poissons (thons, mérous et abadèches...) ont été pris au piège d'un filet «fantôme» renfloué des fonds marins, non loin des Iles Habibas, à 12 km de la plage de Bousfer (Oran), a-t-on appris samedi auprès de l'association écologique marine «Barbarous». Les deux mammifères marins ont été piégés et tués par ce filet, emporté par les courants jusqu'aux Iles Habibas. Les filets «fantômes» sont des équipements «perdus ou rejetés» en mer qui sombrent dans les fonds marins et piègent les poissons. Il est temps de mettre fin à ces filets qui mettent en danger autant la faune que la flore marine.