Les motards donnent le top départ de la saison estivale!

Le 21 juin, le groupe de motards agréé «Live To Ride» a commencé la saison estivale en toute beauté, après avoir été accueilli par le wali de Boumerdès à Boudouaou El Bahri, direction Cap Djinet pour préparer l'événement du lendemain! L'événement entièrement organisé par Live To Ride fut une complète réussite. Plusieurs courses furent organisées sur la plage, notamment de motocross et de quad. Les membres du groupe se sont illustrés par leur sens de l'organisation, avec toujours à l'esprit que la sécurité vient toujours en premier. Louable initiative que de commencer la saison estivale dans la bonne humeur, tout en sensibilisant à la sécurité routière.