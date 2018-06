Recherché par Interpol: Farid Bedjaoui naturalisé libanais

L'homme d'affaires algérien Farid Bejaoui, recherché par Interpol pour son implication présumée dans des affaires de corruption, a obtenu la nationalité libanaise, rapporte le journal libanais L'Orient du jour dans une de ses dernières éditions. Neveu de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bedjaoui, Farid Bedjaoui est visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice italienne, il est notamment soupçonné d'être impliqué dans le scandale visant les compagnies pétrolières italiennes ENI et Saipem et l'affaire Sonatrach, traitée en 2016 par la justice algérienne. Farid Bedjaoui qui vivait à Dubai (Émirats arabes unis) jusqu'en 2014, possède les nationalités algérienne, française et canadienne et se trouverait actuellement en Thaïlande.