Tizi a son Salon de l'étudiant

La première édition du Salon régional de l'étudiant «Afaqoukoum» (Votre horizon) aura lieu à Tizi Ouzou du 26 au 28 juin. Organisé par Media-Starup, une boîte évènementielle, en collaboration avec des acteurs économiques et organismes et institutions étatiques de la wilaya, la rencontre qui se tiendra à la bibliothèque principale de lecture publique, regroupera des étudiants de cinq wilayas, en l'occurrence Tizi Ouzou, Alger, Boumerdès, Bouira et Béjaïa.

Plusieurs communications traitant du savoir-faire, l'emploi, la formation et de l'entrepreneuriat, ainsi que des ateliers de formation animés par des spécialistes, sont prévus au programme de cette rencontre qui sera animée par des universitaires, des spécialistes et formateurs en ressources humaines, qui aborderont plusieurs aspects liés à la thématique de ce salon.