40 pays au Séminaire international d'Alger sur les villes intelligentes

Plus de 40 pays et 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine technologique participeront au Séminaire international des villes intelligentes prévu à Alger, au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rehal, les mercredi et jeudi prochains. Ce séminaire permettra d'échanger les expertises et les expériences en matière de villes intelligentes, disent les organisateurs. C'est en, outre, un effort pour «créer un climat favorable permettant de développer et de promouvoir les start-up qui sont la clé de la création des villes intelligentes. Grâce à un tel climat, on espère motiver «les jeunes universitaires diplômés pour la création d'emploi et la réduction du chômage. Plus de 4000 experts nationaux et étrangers dans les domaines des TIC et des start-up sont attendus à ce séminaire, en dehors des pionniers de l'investissement en la matière. Au programme de cette manifestation figure également le thème du «rôle du gouvernement dans l'encouragement des nouvelles technologies et des villes intelligentes». Deux autres thèmes concernent «Le développement de l'écosystème des start-up» et «La valorisation de la diaspora dans le domaine des technologies et de l'innovation».