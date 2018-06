La vieille dame repasse le bac pour la 4ème fois

Chérifa Laâchili, native de la ville de Mila, a pour ultime rêve de décrocher le baccalauréat qu'elle repasse pour la 4ème fois, après avoir quitté les bancs de l'école en 1985, soit plus de trois décennies. «Tant que je respire, je tenterai de le décrocher», affirme résolument cette quinquagénaire mère de quatre enfants dont l'aîné a 28 ans et le cadet 15 ans, qui a renoué depuis 2015 avec les manuels scolaires pour concrétiser son rêve.

Ni son âge ni ses responsabilités familiales et professionnelles ne semblent aujourd'hui prêtes à entamer la détermination de cette dame à décrocher cet examen scolaire. Femme au foyer depuis 30 ans, pleinement consacrée au soutien de son mari et à l'éducation de ses enfants, cela «n'a pas pour autant réussi à enterrer mon rêve d'obtenir le précieux baccalauréat», raconte cette dame à qui nous souhaitons bonne chance!