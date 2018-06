Le recyclage du papier mobilise la jeunesse d'Oran

Une stratégie de promotion du recyclage du papier est en cours de développement pour encourager les jeunes à investir dans ce secteur. À Oran, les choses commencent à évoluer, et puisque des actions concrètes, encore timides, mais réelles, sont entreprises par les autorités locales. Selon un bilan communiqué par l'Epic du Centre d'enfouissement technique CET, 58 000 tonnes de papier ont été collectées, durant le 1er trimestre de l'année en cours, contre 60 000 tonnes, en 2017, et près de 16 300 tonnes en 2016. Selon l'Epic, «l'opération de collecte et de recyclage du papier usagé est en bonne voie et on observe un développement significatif, dans notre wilaya, grâce au concours des établissements d'enseignement, des administrations, de divers organismes et des citoyens en général, dans cette opération de recyclage du papier et surtout grâce à la proximité du Centre urbain de tri sélectif de Medina J'dida, nouveau centre de tri sélectif, ce qui aide les citoyens à amener les feuilles et journaux utilisés pour leur recyclage et réutilisation au niveau local».