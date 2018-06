Tramway d'El-Qods-Est: Systra se désengage du projet

L'entreprise française Systra, spécialisée dans les transports urbains, se désengage du tramway d'El Qods-Est, territoire palestinien occupé, selon des syndicats qui ont dénoncé son implication. D'après la CGT, le président de la Sncf, Guillaume Pépy, a annoncé le retrait de la filiale Systra des lignes «rouge» et «pourpre» du tramway d'El Qods entrepris par Israël pour conforter sa colonisation. Trois entreprises françaises, Egis et Systra, deux filiales d'établissements publics (Sncf et Ratp, Caisse des dépôts et consignations) et Alstom, participent à ce projet. Mi-juin, plusieurs syndicats et ONG ont lancé une campagne contre leur présence dans les territoires palestiniens occupés car elle «contribue à la colonisation israélienne du territoire palestinien occupé». «Cette victoire fait suite à la publication d'un rapport corédigé par les huit organisations du collectif dont la CGT mettant en lumière la participation des entreprises françaises (Egis Rail, Alstom et anciennement Systra) à ce projet, qui visait à relier Jérusalem-Ouest (El Qods-Ouest) aux colonies israéliennes d'El-Qods-Est, en totale violation du droit international», a souligné la CGT.