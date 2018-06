4 millions de palmiers traités

Plus de quatre millions de palmiers dattiers productifs se trouvant dans les différentes palmeraies des wilayas productrices de dattes du pays seront traités contre les parasites de Boufaroua et du Myelois, a-t-on appris du directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya de Ghardaïa. Initiée annuellement par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, cette opération préventive au titre de la campagne 2018 touchera 4 020 000 palmiers productifs des wilayas d'Adrar, Béchar, Biskra, El-Bayadh, El-Oued, Ghardaïa, Illizi, Ouargla, Tamanrasset,Tindouf et de Khenchela, a précisé à l'APS Mustapha Djakboub.

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale visant à protéger le palmier dattier vis-à-vis des parasites et ravageurs nuisibles, afin d'améliorer la production et la qualité des dattes algériennes, ainsi que la préservation du palmier, sera entreprise après une étude-diagnostic et des tournées de prospection de la situation phytosanitaire, a expliqué le DSA.