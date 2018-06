Ces citoyens qui défendent leurs terres

Des citoyens de la mechta Fedoules, dans la commune de Minar Zarza (Mila), se sont rassemblés devant le siège de la commune pour protester contre la spoliation des terres de la commune par des étrangers à la wilaya. Selon les protestataires, leur mouvement dénonce l'accaparement par des habitants de la commune de Djemila (Jijel) de surfaces de la localité de Fedoules qu'ils exploitent indûment depuis plusieurs années à des fins agricoles, appelant à mettre un terme à ces dépassements et atteintes aux biens de la commune. Pour le président de l'APC de Minar Zarza, Abdellali Chebita, ce différend foncier est «très ancien» et les terrains en question appartiennent au domaine public et au territoire de la commune de Minar Zarza d'après les conclusions faites en mars dernier par une commission mixte des services agricoles, de la Conservation des forêts, du cadastre et des services de la commune.