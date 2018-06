La marque algérienne Celia détruit le lait "Lactalis"

L'opération de destruction de tous les produits infantiles fabriqués par le Groupe français «Lactalis», importés et commercialisés par la société Celia Algérie, retirés du marché après soupçon de contamination par la bactérie salmonelle, est prise en charge par trois entités sur tout le territoire national. «Bien que tous les produits retirés aient été déclarés conformes par des laboratoires étatiques et indépendants (le laboratoire vétérinaire régional de Tlemcen et l'institut Pasteur d'Alger), Celia Algérie a entamé le 10 mai 2018 l'opération de destruction de ces produits, en collaboration avec les autorités locales, a souligné un communiqué du laitier algérien. A cet effet, «l'opération de destruction est prise en charge par trois entités sur tout le territoire national, en accord avec les autorités, à savoir: le centre d'enfouissement technique d'El Ançor (Oran), la Société des ciments de Aïn El Kebira (Scaek, filiale du Groupe public Gica), ainsi qu'un troisième à Blida», ajoute la société, précisant que «l'opération s'étalera sur plusieurs semaines».