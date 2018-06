Magpharm Magazine, une revue pour une meilleure santé

15 ans d'excellence dans la santé, la beauté et le bien-être. Les laboratoires Magpharm publient aujourd'hui un magazine, le Magpharm Magazine, un concentré de conseils pratiques pour une meilleure santé. Une expérience précieuse couplée à des partenaires sérieux qui permettent de traiter de l'actualité santé, entre problèmes saisonniers et solutions permanentes. Le numéro de mai 2018 traitait en l'occurrence du Ramadhan et de l'été, notamment côté diététique et des meilleures façons d'allier plaisir et protection. Un format aussi pratique que les conseils prodigués, cette revue sera de bonne compagnie que ce soit à la maison ou pendant les longues journées à la plage. Santé, beauté et bien-être sont les mots d'ordre. À feuilleter sans modération!