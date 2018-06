Thon rouge: le quota de l'Algérie sera de 1 456 tonnes en 2019

L'Algérie a consommé sa part de thon rouge en 2018, estimée à environ 1 306 tonnes. Le quota est passé de 460 tonnes à 1 034 tonnes en 2017. Cette courbe haussière devrait se poursuivre, puisqu'il est attendu une production de 1 456 tonnes en 2019 et 1 656 tonnes en 2020. Pour gérer au mieux cette progression, le ministère de l'Agriculture devra adapter les moyens matériels et humains pour faire face à cette nouvelle situation. Cela suppose de nouveaux investissements et un recrutement conséquent de personnel spécialisé, si l'Algérie veut capter tout le quota qui lui a été attribué. Les derniers investissements dans le secteur remontent à 2012 où de nouveaux bateaux de pêche ont été acquis et affectés à des équipages de jeunes marins. L'encadrement est assuré actuellement par des formateurs étrangers à bord des bateaux de pêche. Il reste à savoir si ces équipages seront au rendez-vous en 2019 et 2020.