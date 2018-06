"Smart Cities" se fera avec le leader mondial des villes intelligentes

120 projets de Smart villes dans 40 pays, Huawei, le leader mondial des TIC avec 92 milliards de dollars US de revenus en 2017. Huawei est donc un allié incontournable des Villes intelligentes, c'est dans ce cadre qu'il est le partenaire officiel du sommet «Smart Cities» (les 27 et 28 juin 2018 au niveau du Centre international de conférences d'Alger (CIC) afin de contribuer au développement digital en Algérie. La vision de Huawei est d'apporter du numérique à chaque personne, maison et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté, en se considérant ainsi comme la force motrice dans le domaine des TIC en Algérie. Huawei se concentre sur la construction des infrastructures des TIC et sur celle de l'écosystème pour promouvoir l'économie numérique de l'Algérie. Chez Huawei, «Smart Cities» est un système complet qui inclut une intégration, un fonctionnement, des applications de services, une conception de haut niveau ainsi qu'une nouvelle infrastructure des technologies de l'information et de la communication.