Le jardin Sofia d'Alger confirme sa nouvelle vocation

Jadis un lieu où les toxicomanes s'adonnaient à leurs activités favorites, le jardin Sofia, en contrebas de la Grande Poste à Alger, a pris, depuis quelques années de nouvelles couleurs et assume parfaitement sa nouvelle vocation de lieu familial pour les Algérois. Et pour cause, c'est sur ce jardin que les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont jeté leur dévolu pour y organiser des portes ouvertes sur les dangers de la consommation de drogues. L'organisation de ces portes ouvertes s'est tenue à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues célébrée par l'Algérie le 26 juin de chaque année en vue de «jeter la lumière sur les effets psychologiques et sociaux» de la consommation des drogues, et présenter les efforts déployés par les services de la police en matière de prévention et de dissuasion afin de faire face à ce fléau dans les milieux juvéniles.