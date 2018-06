Les dossiers "gelés" des moudjahidine libérés

Le ministère des Moudjahidine a procédé à la régularisation de l'ensemble des moudjahidine

restés en suspens.

Le dernier dossier sera examiné avant le 5 juillet prochain.

En outre, des enquêtes ont été menées sur les dossiers gelés des moudjahidine répondant aux conditions, et ce en coordination avec les secrétariats de wilayas de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) et les services

du ministère des Moudjahidine,

ajoutant que «toute personne ouvrant droit ou ayant été lésée, a été réhabilitée et a bénéficié

d'une pension».