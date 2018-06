Les escaliers mécaniques du métro d'Alger en panne

Le métro d'Alger brille par ses désagréments ces derniers jours. Après le manque de monnaie au niveau de ses guichets et les pannes techniques récurrentes des trains, c'est la panne des escaliers mécaniques qui suscite la colère des usagers. Les escaliers en question sont en panne en effet au niveau de plusieurs stations, comme c'est le cas à Tafourah, El Hamma et Mer et soleil. «Ce n'est pas une panne de quelques heures, mais de plusieurs jours», précisent les usagers ayant sollicité notre rédaction. Les escaliers mécaniques sont pour rappel très importants pour les personnes âgées et aux enfants en bas âge pour accéder au métro, particulièrement au niveau des stations où les quais se trouvent très bas.