C'est la ruée sur la carte Rafikni

A quelques jours du début des grandes vacances, la Tunisie escompte comme l'année dernière, quelque deux millions de touristes algériens, malgré la crise qui affecte les deux pays. Aussi, on constate une ruée sur la nouvelle carte bancaire Rafikni, exclusivement réservée aux non-résidents, quelle que soit leur nationalité, mais initialement réservée aux visiteurs algériens, et dont la puce est validée par Mastercard et la Poste tunisienne. Cette carte de paiement classique permet, via un compte auprès de la Poste tunisienne, de gérer son argent en toute sécurité, tout en bénéficiant d'avantages comme des réductions de tarifs auprès des partenaires de la société mère Largest-info. D'un coût modique et d'une validité de trois ans, elle vous permet d'effectuer vos shoppings, de bénéficier de soins auprès de cliniques hautement qualifiées à des prix avantageux, et de toutes les transactions en ligne classiques. Pour l'obtenir, il suffit de s'inscrire en ligne sur le site Rafikni-card et les voyageurs qui passent par les agences auront les informations requises.