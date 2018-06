Classement 2018 des passeports: l'Algérie gagne trois places

Le classement 2018 du «Henley Passport Index» révèle que le passeport japonais est le plus puissant au monde, donnant accès à son détenteur aux 189 pays sans visa ou avec visa à l'arrivée. Il détrône ainsi le passeport allemand, qui était premier du classement en 2017. Le passeport algérien gagne trois places par rapport à 2017, pour arriver au 85e rang pour l'année en cours. Il est vrai que, malgré les difficultés d'obtention des visas et les conséquences tant directes qu'indirectes de la crise induite par la chute du prix des hydrocarbures, le touriste algérien est toujours bienvenu dans un certain nombre de pays d'Europe, de plus en plus fermés, et d'Asie.