La "plus petite maison du monde" entre dans l'infiniment petit

Elle a quatre murs, une porte, des fenêtres, un toit et une cheminée, mais elle est invisible à l'oeil nu: la «plus petite maison du monde» se mesure en microns et bouscule les limites de l'extrêmement petit. C'est l'une des recherches phares de l'Institut Femto-ST de Besançon, dans l'est de la France. Largeur:

10 microns. Longueur: 20 microns. Hauteur: 15 microns. Cette prouesse technologique est «plus petite que le diamètre d'un poil de bras», souligne l'un des créateurs, Jean-Yves Rauch. «On repousse ainsi les limites de la précision et de la taille des objets», se réjouit ce chercheur passionné. «Personne d'autre au monde n'est capable de réaliser l'assemblage de cette micro-maison, en raison de la précision requise», relève Michaël Gauthier, le directeur adjoint de Femto-ST, laboratoire associé au Centre national de la recherche scientifique (Cnrs).