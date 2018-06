Un conducteur britannique contrôlé à 265km/h

Un conducteur britannique, participant avec d'autres à un rallye automobile privé, a été contrôlé à 265 km/h sur une autoroute près du port de Calais (nord de la France), ont annoncé des autorités locales. Au total, six conducteurs, dans un groupe d'une quinzaine de bolides, ont très largement franchi la limite autorisée, chronométrés entre 180 et 265 km/h à hauteur de Nordausques (nord). Ils ont été interceptés vers 15h00 à un péage. Le permis de quatre d'entre eux a été immédiatement retiré. Ils appartenaient à un convoi d'une quinzaine de voitures se dirigeant vers l'Italie, point final d'un rallye par étapes. Au total, une centaine de bolides venant de Grande-Bretagne et participant à cette épreuve ont emprunté l'autoroute A26 dimanche.