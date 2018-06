55 écoles primaires alimentées à l'énergie solaire

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, a annoncé jeudi à Alger le lancement de projets pilotes utilisant les énergies renouvelables au niveau de 55 écoles primaires, en prévision de leur réception à la prochaine rentrée. Dans son allocution lors de la cérémonie de signature d'un accord de financement pour la substitution des unités d'éclairage public par des lampes économiques dans certaines communes, le ministre a indiqué que «le ministère a initié des projets pilotes utilisant les énergies propres au niveau de 55 écoles primaires, en prévision de leur réception à la prochaine rentrée». Rappelant que cette initiative s'inscrit dans le cadre «des travaux de la commission interministérielle chargée de préparer la rentrée scolaire et la formation professionnelle et sociale», le ministre a souligné que ledit «projet pilote sera financé par la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales».