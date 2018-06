La plage d'Arzew sera... ré-ensablée

La ville côtière d'Arzew, qui ne compte qu'une seule plage autorisée à la baignade, «Cap Carbon», vient de s'enrichir d'une deuxième, après le ré-ensablement et l'aménagement de la plage St-Michel, a-t-on constaté sur place. Dans leur grande majorité, les plages de la ville d'Arzew sont rocheuses et difficiles à les ouvrir comme autorisées à la baignade. La réglementation exige un ensemble de conditions comme l'existence d'une plage sableuse, d'un parking, d'un accès, de vestiaires..., explique le vice-président de la commune, Abdelkader Derkaoui. L'APC d'Arzew a récemment finalisé les travaux d'aménagement de cette plage, qui a été ré-ensablée et équipée de vestiaires et de sanitaires.