Sonatrach signe une convention avec l'Usto

Une convention-cadre a été conclue entre la Société nationale des hydrocarbures Sonatrach et l'université des sciences et de la technologie d'Oran «Mohamed Boudiaf» (Usto-MB), a-t-on appris jeudi des responsables de cet établissement d'enseignement supérieur. La coopération scientifique, technique et technologique constitue l'objectif essentiel de cette convention dont la première action sera matérialisée par la création de deux nouveaux masters professionnalisants à la prochaine rentrée universitaire, a-t-on précisé de même source. Les deux nouvelles spécialités sont dédiées au domaine de l'industrie chimique dans les segments du «génie des plastiques» et de la «corrosion», a-t-on signalé.