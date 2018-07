L'"Algérie" en tête d'affiche chez "Touring Club Italiano"

Un programme de voyage de neuf jours et huit nuitées en Algérie est proposé à partir du 4 novembre 2018. Le pays se trouve en tête des destinations du voyagiste italien «Touring Club Italiano» pour l'automne 2018. L'Algérie figure ainsi au top des destinations à découvrir proposées par ledit voyagiste italien, qui a programmé des voyages de neuf jours et huit nuitées à partir du 4 novembre prochain. Cette escapade vise les localités de Djemila, Timgad, Lambèse, Tipasa, Tiddis à Constantine, Annaba, en plus d'une visite de la capitale Alger. Le voyagiste recommande «Djemila, (du berbère «la plus belle»), Tipasa, lieu privilégié d'Albert Camus, de Lambèse, des sites de Tiddis et de Annaba, où mourut saint Augustin et enfin Timgad fondée par l'empereur Trajan en l'an 101. L'exploration d'Alger n'est pas en reste avec son musée d'archéologie, la médina, la mosquée Ali Bitchine, construite par un pirate italien en 1 623, la Casbah, le jardin d'Essai...».