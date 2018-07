Lancement de la 1ère école consacrée aux métiers du Web

Code213 en partenariat avec Simplon.co compte lancer une nouvelle école offrant des formations aux métiers du digital à Alger à partir de la rentrée 2018. L'information donnée par RDL précise que l'objectif est de former des experts sur les enjeux digitaux, capables de contribuer à la transition de l'économie algérienne vers une économie digitale. Le tout avec l'ambition de devenir la première école des métiers du Web du continent africain. La même source souligne que code213 a également «une ambition sociale». Ainsi, l'ambition de l'école, affichée, est de faire du numérique un véritable levier d'inclusion et révéler des talents parmi des publics peu représentés dans le secteur. Les formations à temps plein seront ponctuées par l'obtention d'un diplôme, et code213 proposera des séances d'initiation au code à destination des enfants, ainsi que des programmes réservés en priorité aux femmes.