Les militaires algériens affronteront leurs homologues russes

L'Algérie va participer aux prochains Jeux militaires internationaux, un tournoi militaire organisé chaque année par l'Armée russe, rapporte Newsweek hier. L'annonce a été effectuée par le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, reprise par TSA. L'évènement débutera le 26 juillet prochain et durera jusqu'au 11 août. Le tournoi verra la participation de 181 équipes en provenance de 32 pays. L'Algérie fait partie des six nouveaux pays qui vont participer à l'évènement, aux côtés du Vietnam, Myanmar, Pakistan, Soudan et des Philippines. Les militaires algériens affronteront notamment des militaires russes, chinois, khazakhs ou encore azéris. Les épreuves se dérouleront dans différentes installations d'entraînement militaires à l'intérieur de la Russie, mais aussi sur plusieurs bases militaires à l'étranger.