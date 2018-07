Sovac lance la Seat Leon assemblée en Algérie

Sovac lance la Seat Leon FR qui sera produite dans l'usine de montage de Volkswagen à Rélizane, selon un communiqué du groupe rendu public, hier. «Le véhicule sportif le plus admiré par les jeunes clients de Seat est enfin sur le catalogue. Elle est de retour pour renouer avec ses fans afin de leur offrir de nouvelles sensations de sportivité et de dynamisme», a indiqué Sovac. La Seat Leon commercialisée en Algérie «se caractérise par une structure aux courbes contemporaines et emblématiques», selon le communiqué. Dotée d'un moteur TDI de 143 Cv, la Seat Leon FR assemblée en Algérie est proposée au prix de 3.549.000 DA, précise Sovac. Les commandes sont ouvertes à partir d'aujourd'hui.