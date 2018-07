Un diabète sur sept dû à la pollution de l'air

Un nouveau cas de diabète sur sept est aujourd'hui dû à la pollution de l'air, ont estimé des chercheurs dans une étude publiée, hier. «La pollution a contribué à 3,2 millions de nouveaux cas de diabète dans le monde en 2016, ce qui représente environ 14% des nouveaux cas», ont écrit les auteurs, de la Faculté de médecine Washington à Saint-Louis (États-Unis). «On pense que la pollution réduit la production d'insuline et provoque des inflammations, empêchant le corps de convertir le glucose du sang en énergie», ont résumé les chercheurs, qui publient l'étude dans la revue The Lancet Planetary Health. L'estimation de 14% est issue de données médicales de 1,7 million d'anciens combattants américains, suivis sur une durée médiane de 8 ans et demi. Tous au départ avaient été choisis parce qu'ils n'avaient pas de diabète.