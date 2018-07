10 Algériens périssent dans le désert

Dix ressortissants algériens originaires de la région de Bordj Badji Mokhtar, dans l'extrême-sud du pays, ont trouvé la mort ces derniers jours dans le désert du Mali à cause de la soif, indiquent des sources concordantes. Selon des sources locales, parmi les victimes figuraient des membres d'une même famille, dont quatre femmes, qui avaient quitté la ville frontalière de Bordj Badji Mokhtar depuis une dizaine de jours pour rendre visite à leurs proches dans la ville malienne de Tombouctou. Selon les mêmes sources, les victimes, qui étaient à bord d'un véhicule tout-terrain, s'étaient égarées au milieu du désert et seraient mortes de soif, sous des températures extrêmes, dans une zone qui s'appelle Foum Ougalen, à environ 300 kilomètres au sud de la frontière algéro-malienne. Ces dernières précisent que les victimes auraient été retrouvées par un berger de la région et qu'elles auraient été enterrées sur place, en présence de leurs proches.